Visite ludique 7-12 ans « Carnet de voyage » au MIJ 26 rue voltaire Moulins, 13 juillet 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Le musée de l’illustration jeunesse propose aux enfants différentes animations pour découvrir les expositions du moments.

2023-07-13 10:00:00 fin : 2023-07-13 12:00:00. EUR.

26 rue voltaire Musée de l’illustration Jeunesse

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Musée de l’Illustration Jeunesse (Museum of Children’s Illustration) offers a range of activities for children to help them discover the exhibitions on display at the time

El Musée de l’Illustration Jeunesse (Museo de la Ilustración Joven) propone a los niños diversas actividades para descubrir las exposiciones que se presentan en cada momento

Das Museum für Jugendillustration bietet Kindern verschiedene Animationen, um die Ausstellungen des Moments zu entdecken

Mise à jour le 2023-07-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région