Exposition « Michelle Daufresne » : L’Échappée Belle 26 rue Voltaire, 3 janvier 2023, Moulins.

L’œuvre de Michelle Daufresne lui ressemble : élégamment libre, alliant le sourire et la gravité et, avec justesse, la fantaisie et l’altruisme ..

2023-01-03 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

26 rue Voltaire Musée de l’Illustration Jeunesse

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Michelle Daufresne’s work resembles her: elegantly free, combining smiles and gravity and, with accuracy, fantasy and altruism.

La obra de Michelle Daufresne se parece a ella: elegantemente libre, combinando sonrisas y gravedad y, con precisión, fantasía y altruismo.

Michelle Daufresnes Werk ist ihr ähnlich: elegant frei, verbindet Lächeln und Ernsthaftigkeit und treffend Phantasie und Altruismus .

Mise à jour le 2023-01-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région