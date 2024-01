SOIRÉE TROPICALE DJ LE VIEUX SURFEUR 26 rue Saint-Michel Aurignac, vendredi 19 janvier 2024.

Aurignac Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19

Rendez-vous à la cafetière pour passer une bonne soirée ensemble !

Ce soir, sous la beach break de La Cafetière on accueille DJ Le Vieux Surfeur et son set ensoleillé ! Good vibes, Beach Boys .. et ROUGAIL SAUCISSES au programme houlala..

Ambiance chaleureuse garantie !!!

Réservation repas fortement conseillée !

15 EUR.

26 rue Saint-Michel LA CAFETIERE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE