ATELIER CROCHET-TRICOT 26 rue Saint Michel Aurignac, 10 janvier 2024, Aurignac.

Aurignac Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 17:30:00

fin : 2024-01-10

On se rencontre toutes les deux semaines, le mercredi, on tricote et on crochète à La Cafetière !.

Un moment très convivial et créatif où l’on vient partager autour d’un thé ou autre, des techniques et des projets.

26 rue Saint Michel LA CAFETIERE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



