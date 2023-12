ATELIER EXPRESSION CRÉATIVE ENFANTS 26 rue Saint Michel Aurignac, 10 janvier 2024, Aurignac.

Aurignac Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 16:30:00

fin : 2024-01-10 18:00:00

Pour les enfants qui ont envie de passer un moment créatif tout en liberté..

Pour les enfants qui ont envie de passer un moment créatif tout en liberté.

Pour cet atelier proposé à La Cafetière, chacun enfant est force de proposition et l’interventant.e est présent.e pour accompagner et aider à la réalisation des projets individuels et/ou collectifs.

Un bon moment de créativité partagé à coup sûr !

Tous les mercredis (sauf pendant les vacances)

Sur inscription au plus tard le lundi soir avant l’atelier!

.

26 rue Saint Michel LA CAFETIERE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE