Cet évènement est passé ATALIER REPARE VÉLO 26 Rue Saint-Michel Aurignac Catégories d’Évènement: Aurignac

Haute-Garonne ATALIER REPARE VÉLO 26 Rue Saint-Michel Aurignac, 23 décembre 2023, Aurignac. Aurignac Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 12:00:00 Rejoins Le Repère-Vélo, l’atelier de petite mécanique collaborative autour du vélo !.

Rejoins Le Repère-Vélo, l’atelier de petite mécanique collaborative autour du vélo !

L’atelier fonctionne par adhésion.

Possibilité également de prendre rendez-vous via le site internet, ou en laissant un message dans la boîte aux lettres. .

26 Rue Saint-Michel LA CAFETIERE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Aurignac, Haute-Garonne Autres Code postal 31420 Lieu 26 Rue Saint-Michel Adresse 26 Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Ville Aurignac Departement Haute-Garonne Lieu Ville 26 Rue Saint-Michel Aurignac Latitude 43.21671 Longitude 0.88259 latitude longitude 43.21671;0.88259

26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aurignac/