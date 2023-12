BABY YOGA ET YOGA ENFANT 26 Rue Saint-Michel Aurignac Catégories d’Évènement: Aurignac

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 17:00:00

fin : 2023-12-20 18:00:00 C’est l’heure du Baby Yoga à La Cafetière avec Vanessa!.

Vennez découvrir le Baby Yoga en famille !

Des postures de yoga adaptées aux plus petits. Un temps de relaxation au travers d’une histoire, d’un massage, d’une musique ou d’une comptine… Pour favoriser la concentration, l’écoute et la gestion des émotions, mais aussi pour passer un moment de bien-être ensemble. Rendez-vous au Relais des Assistantes Maternelles d’Aurignac (RAM) Place du Foirail

Places limitées, réservation conseillée. 3 EUR.

26 Rue Saint-Michel LA CAFETIÈRE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

