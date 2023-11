SOIRÉE BURGER PARTY 26 rue Saint-Michel Aurignac, 15 décembre 2023, Aurignac.

Aurignac,Haute-Garonne

Rendez-vous à la cafetière pour passer une bonne soirée ensemble !.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

26 rue Saint-Michel LA CAFETIERE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



See you at the cafetière for a great evening together!

¡Nos vemos en la máquina de café para pasar una gran velada!

Wir treffen uns in der Kaffeeküche, um gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen!

Mise à jour le 2023-11-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE