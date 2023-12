ON CUISINE ENSEMBLE 26 Rue Saint-Michel Aurignac, 13 décembre 2023, Aurignac.

Aurignac Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 10:00:00

fin : 2023-12-13 12:00:00

Atelier Cuisine mensuel ! 4 séances de 2 heures pour découvrir ensemble la cuisine autrement….

Atelier Cuisine mensuel ! 4 séances de 2 heures pour découvrir ensemble la cuisine autrement…

Avec InnSaei – Cuisine Nomade et essentielle- et Céline, un moment d’apprentissage et de partage pour parents et enfants, pour déguster ensemble (ou à la maison) des repas créatifs et succulents. On adopte les bons gestes nutritifs et de saison!

Avec Céline et les parents, les bout’choux réaliseront un petit festin autour des légumes de saison.

20 EUR.

26 Rue Saint-Michel LA CAFETIÈRE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE