BABY YOGA ET YOGA ENFANT 26 Rue Saint-Michel Aurignac Catégories d’Évènement: Aurignac

Haute-Garonne BABY YOGA ET YOGA ENFANT 26 Rue Saint-Michel Aurignac, 6 décembre 2023, Aurignac. Aurignac,Haute-Garonne C’est l’heure du Baby Yoga à La Cafetière avec Vanessa!.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 18:00:00. 3 EUR.

26 Rue Saint-Michel LA CAFETIÈRE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



It’s time for Baby Yoga at La Cafetière with Vanessa! ¡Hora del Yoga para bebés en La Cafetière con Vanessa! Es ist Zeit für Baby-Yoga in La Cafetière mit Vanessa! Mise à jour le 2023-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Aurignac, Haute-Garonne Autres Lieu 26 Rue Saint-Michel Adresse 26 Rue Saint-Michel LA CAFETIÈRE Ville Aurignac Departement Haute-Garonne Lieu Ville 26 Rue Saint-Michel Aurignac latitude longitude 43.21671;0.88259

26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aurignac/