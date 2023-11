COURS D’AQUARELLE DÉBUTANTS 26 Rue Saint-Michel Aurignac, 30 novembre 2023, Aurignac.

Aurignac,Haute-Garonne

Marianne partage sa passion des aquarelles au travers d’un atelier au sein des locaux de la cafetière à Aurignac.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 15:00:00. 12 EUR.

26 Rue Saint-Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



Marianne shares her passion for watercolours through a workshop at La Cafetière in Aurignac

Marianne comparte su pasión por la acuarela en un taller en La Cafetière de Aurignac

Marianne teilt ihre Leidenschaft für Aquarelle durch einen Workshop in den Räumlichkeiten der Cafetière in Aurignac

Mise à jour le 2023-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE