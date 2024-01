Reiki 26 rue Saint Antoine Navarrenx, vendredi 17 mai 2024.

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-17

Séance de Reiki, méthode consistant à équilibrer les énergies de la personne pour qu’elle trouve un apaisement durable et profond au niveau de son corps de son psychique et de son émotionnel.

Cette animation vous est proposée par l’association VIVRE AVEC, qui a pour but d’écouter, de soutenir et d’accompagner les personnes atteintes d’un cancer (présent ou passé), ainsi que leur entourage.

Séance de Reiki, méthode consistant à équilibrer les énergies de la personne pour qu’elle trouve un apaisement durable et profond au niveau de son corps de son psychique et de son émotionnel.

Cette animation vous est proposée par l’association VIVRE AVEC, qui a pour but d’écouter, de soutenir et d’accompagner les personnes atteintes d’un cancer (présent ou passé), ainsi que leur entourage.

.

26 rue Saint Antoine Maison Darralde

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Béarn des Gaves