Qi Gong « le printemps se prepare » 26 rue Saint Antoine Navarrenx, vendredi 8 mars 2024.

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 09:30:00

fin : 2024-03-08

Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Cette animation vous est proposée par l’association VIVRE AVEC, qui a pour but d’écouter, de soutenir et d’accompagner les personnes atteintes d’un cancer (présent ou passé), ainsi que leur entourage.

26 rue Saint Antoine Maison Darralde

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



