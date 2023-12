Grand concert du Nouvel An 26 rue Raphaël Ponson Marseille 8e Arrondissement, 16 janvier 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 16:00:00

fin : 2024-01-16

Les Ensembles vocaux, les Voix de Phocée et Helianthis vous convient à un Grand Concert du Nouvel an.



Au programme Magnificat (Vivaldi), Chants Orthodoxe (Dobri Hristov) et les Christmas Carols (Rutter). Joyeux Nouvel An musical !.

Grande Célébration Musicale du Nouvel An !



Les ensembles vocaux « Les Voix de Phocée » , sous la direction de Jean-Emmanuel Jacquet et « Helianthis », sous la direction de Rosen Hristov, vous invitent à une soirée extraordinaire pour célébrer le passage à la nouvelle année sous le signe de la beauté musicale et de l’émotion partagée. Plongez-vous dans l’univers envoûtant de la musique chorale avec un programme exceptionnel qui fera résonner la joie et l’émerveillement.



Magnificat de Vivaldi – Une œuvre majestueuse qui transporte les âmes avec ses harmonies éblouissantes. Laissez-vous emporter par la grandeur de ce chef-d’œuvre intemporel, interprété de manière magistrale par Les Voix de Phocée



Chants Orthodoxes avec des extraits de la liturgie de Jean Chrysostome, harmonisées par Dobri Hristov. Plongez dans la profondeur des traditions musicales orthodoxes avec des chants empreints de spiritualité. L’ensemble vocal Helianthis vous transporte dans un voyage sonore transcendantal, éveillant et élevant l’esprit.



Christmas Carols de John Rutter – Ressentez la magie de Noël avec les mélodies chaleureuses de John Rutter. Helianthis et les Voix de Phocée vous offrent une interprétation captivante de ces chants traditionnels qui évoquent la paix, l’amour et la félicité de la saison festive.



Ne manquez pas cet événement exceptionnel pleine de notes qui résonneront dans vos cœurs tout au long de l’année à venir. Joyeux Nouvel An musical !

26 rue Raphaël Ponson Eglise St François Xavier

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



