SPECTACLE – SUR LES TRACES DU PÉRE NOËL 26 Rue Philippe Martin Champigneulles, 1 décembre 2023, Champigneulles.

Champigneulles,Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre de la saison culturelle 2023, la ville de Champigneulles vous propose un spectacle pour enfants proposé par la compagnie L’Antichambre des secrets le dimanche 10 décembre à 15h30 à la salle Claude HARTMANN.

Eifel le Magicien doit préparer le rendez-vous féérique de Noël. Il va avoir besoin de l’aide de tous les enfants pour réussir. Faire apparaitre, disparaitre et faire voler des objets, ouvrir des coffres magiques, faire venir la neige et plein d’autres surprises.

De la poésie, du mystère, de l’humour, avec la participation des enfants et leurs parents. Laissez-vous emportez dans le monde merveilleux de la magie de Noël.

Un spectacle pour les enfants mais qui reste magique pour les grands.

Pour réserver, il vous suffit, par simple retour d’email, de me préciser votre nom et adresse ainsi que, le nombre de places souhaitées ou de m’appeler au 03 83 34 23 33.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 15:30:00 fin : 2023-12-10 17:30:00. 8.5 EUR.

26 Rue Philippe Martin

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est



As part of the 2023 cultural season, the town of Champigneulles presents a show for children by the L?Antichambre des secrets company on Sunday December 10 at 3:30pm in the Salle Claude HARTMANN.

Eifel the Magician has to prepare for the magical Christmas event. He will need the help of all the children to succeed. Make objects appear, disappear and fly, open magic chests, bring snow and lots of other surprises.

Poetry, mystery and humor, with the participation of children and their parents. Let yourself be swept away into the wonderful world of Christmas magic.

A show for children, but still magical for adults.

To make a reservation, simply send me an email with your name, address and the number of seats you would like, or call me on 03 83 34 23 33.

En el marco de la temporada cultural 2023, la ciudad de Champigneulles propone un espectáculo para niños a cargo de la compañía L’Antichambre des secrets el domingo 10 de diciembre a las 15.30 h en la sala Claude HARTMANN.

El mago Eifel tiene que preparar el mágico acontecimiento navideño. Necesitará la ayuda de todos los niños para conseguirlo. Hacer aparecer, desaparecer y volar objetos, abrir cofres mágicos, traer nieve y muchas otras sorpresas.

Poesía, misterio y humor, con la participación de los niños y sus padres. Déjese llevar al maravilloso mundo de la magia navideña.

Un espectáculo para niños que sigue siendo mágico para los mayores.

Para reservar, envíeme un correo electrónico con su nombre y dirección y el número de plazas que desea, o llámeme al 03 83 34 23 33.

Im Rahmen der Kultursaison 2023 bietet Ihnen die Stadt Champigneulles am Sonntag, den 10. Dezember um 15.30 Uhr im Saal Claude HARTMANN eine Aufführung für Kinder an, die von der Kompanie L?Antichambre des secrets angeboten wird.

Eifel, der Zauberer, muss das märchenhafte Weihnachtstreffen vorbereiten. Er braucht die Hilfe aller Kinder, um erfolgreich zu sein. Er muss Gegenstände erscheinen, verschwinden und fliegen lassen, magische Truhen öffnen, den Schnee herbeizaubern und viele andere Überraschungen erleben.

Poesie, Geheimnisse, Humor und die Teilnahme von Kindern und ihren Eltern. Lassen Sie sich in die wunderbare Welt des Weihnachtszaubers entführen.

Eine Show für Kinder, die aber auch für Erwachsene magisch ist.

Um eine Reservierung vorzunehmen, genügt es, mir per E-Mail Ihren Namen und Ihre Adresse sowie die Anzahl der gewünschten Plätze mitzuteilen oder mich unter der Nummer 03 83 34 23 33 anzurufen.

