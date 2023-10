Dégustations Italie et Papilles au Chai Meukow – LEC Festival 2023 26 rue Pascal Combeau Cognac, 18 novembre 2023, Cognac.

Cognac,Charente

Balade gourmande en Italie !

Rencontre et dégustation avec Laura Zavan, autrice culinaire et Françoise Barbin-Lecrevisse.



Une découverte des recettes et des ingrédients phares d’Italie.



Découvrez également l’exposition L’Italie du nord au fil de l’eau !.

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . .

26 rue Pascal Combeau Chai Meukow

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



A gourmet stroll through Italy!

Meet and taste with cookery author Laura Zavan and Françoise Barbin-Lecrevisse.



Discover the recipes and key ingredients of Italy.



Also discover the exhibition Northern Italy along the water!

Un viaje gastronómico por Italia

Conozca y deguste con Laura Zavan, autora de cocina, y Françoise Barbin-Lecrevisse.



Descubra las recetas y los ingredientes clave de Italia.



También podrá descubrir la exposición Italia del Norte a lo largo del agua

Gourmet-Spaziergang durch Italien!

Treffen und Verkostung mit Laura Zavan, kulinarische Autorin, und Françoise Barbin-Lecrevisse.



Eine Entdeckungsreise zu den wichtigsten Rezepten und Zutaten Italiens.



Entdecken Sie auch die Ausstellung Norditalien am Wasser!

