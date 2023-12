REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES – TOQUÉ AVANT D’ENTRER 26 rue Michel Collinet Vagney Catégories d’Évènement: Vagney

Vosges REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES – TOQUÉ AVANT D’ENTRER 26 rue Michel Collinet Vagney, 28 janvier 2024, Vagney. Vagney Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00 Comédie de François SCHARRE, interprétée par la troupe Coté Coulisses. Réservation au bureau d’information touristique de Vagney : mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h ou par téléphone de 18h à 20h30. Vente des billets à partir du mardi 9/01..

Comédie de François SCHARRE, interprétée par la troupe Coté Coulisses. Réservation au bureau d’information touristique de Vagney : mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h ou par téléphone de 18h à 20h30. Vente des billets à partir du mardi 9/01.Tout public 4 EUR.

26 rue Michel Collinet Espace Saint-Hubert

Vagney 88120 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Vagney, Vosges Autres Code postal 88120 Lieu 26 rue Michel Collinet Adresse 26 rue Michel Collinet Espace Saint-Hubert Ville Vagney Departement Vosges Lieu Ville 26 rue Michel Collinet Vagney Latitude 48.0076419968485 Longitude 6.7136569988113 latitude longitude 48.0076419968485;6.7136569988113

26 rue Michel Collinet Vagney Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vagney/