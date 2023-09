Soirée Jeux 26 rue Marin Dubuard Nogent-le-Rotrou, 7 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Quoi de mieux qu’une soirée jeux en famille ou entre amis accompagnée d’un repas partagé ?!

Apportez un plat ou un dessert et passez la soirée à jouer à des jeux de société.

19h – 20h : Repas partagé

20h – 23h : Soirée jeux

A partir de 7 ans I Réservation conseillée.

26 rue Marin Dubuard

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



What could be better than a game night with family or friends, accompanied by a shared meal?

Bring a dish or dessert and spend the evening playing board games.

7pm – 8pm: Shared meal

8pm – 11pm : Game night

Ages 7 and up I Reservations recommended

¿Qué puede haber mejor que una tarde de juegos con la familia o los amigos, acompañada de una comida compartida?

Trae un plato o un postre y pasa la tarde jugando a juegos de mesa.

19.00 h – 20.00 h: Comida compartida

20h – 23h: Tarde de juegos

A partir de 7 años Reserva recomendada

Was gibt es Schöneres als einen Spieleabend mit der Familie oder mit Freunden und einem gemeinsamen Essen?!

Bringen Sie ein Gericht oder ein Dessert mit und verbringen Sie den Abend mit Gesellschaftsspielen.

19.00 – 20.00 Uhr: Gemeinsames Essen

20h – 23h : Spieleabend

Ab 7 Jahren I Reservierung empfohlen

