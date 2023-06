Balade : Goûter sauvage 26 rue longue Bellocq, 10 juin 2023, Bellocq.

Bellocq,Pyrénées-Atlantiques

Suivez Florian Oller dans la campagne environnante pour une balade qui permettra de repérer les choses comestibles rencontrées au hasard des chemins. De retour à la bibliothèque, Florian partagera ensuite avec vous quelques idées de recettes pour déguster la récolte du jour..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

26 rue longue Bibliothèque

Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Follow Florian Oller into the surrounding countryside for a walk that will enable you to spot the edible things you come across along the way. Back at the library, Florian will share some recipe ideas for enjoying the day’s harvest.

Acompañe a Florian Oller por los campos de los alrededores en un paseo que le permitirá detectar los comestibles que encuentre por el camino. De vuelta a la biblioteca, Florian compartirá con usted algunas ideas de recetas para disfrutar de la cosecha del día.

Folgen Sie Florian Oller auf einem Spaziergang durch die umliegende Landschaft, bei dem Sie essbare Dinge aufspüren können, die Ihnen am Wegesrand begegnen. Zurück in der Bibliothek teilt Florian dann mit Ihnen einige Rezeptideen, um die Ernte des Tages zu verkosten.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Coeur de Béarn