Découverte du travail manuel : Atelier bois 26 Rue Lesplaces Sorde-l’Abbaye, 4 novembre 2023, Sorde-l'Abbaye.

Sorde-l’Abbaye,Landes

Atelier bois animé par Samuel Treude. Module de 4 séances d’initiation à la découverte du travail manuel (04/11 – 18/11 – 25/11 – 02/12). Public : adultes et adolescents à partir de 14 ans. Participation libre. Possibilité de s’inscrire sur une ou plusieurs séances. Sur inscription..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:30:00. .

26 Rue Lesplaces A Casa

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Wood workshop led by Samuel Treude. Module of 4 introductory sessions (04/11 – 18/11 – 25/11 – 02/12). Public: adults and teenagers aged 14 and over. Free participation. Registration for one or more sessions possible. Registration required.

Taller de madera dirigido por Samuel Treude. Módulo de 4 sesiones de iniciación al trabajo manual (04/11 – 18/11 – 25/11 – 02/12). Público: adultos y adolescentes a partir de 14 años. Participación gratuita. Posibilidad de apuntarse a una o varias sesiones. Inscripción obligatoria.

Holzwerkstatt unter der Leitung von Samuel Treude. Modul mit 4 Sitzungen zur Einführung in die Entdeckung der Handarbeit (04/11 – 18/11 – 25/11 – 02/12). Publikum: Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Möglichkeit, sich für eine oder mehrere Sitzungen anzumelden. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans