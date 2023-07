Atelier Céramique 26 Rue Ledru Rollin Argenton-sur-Creuse, 5 juillet 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Pendant 2h30, venez appréhender la matière et vous initier à la céramique avec votre professeure Edwige dans sa boutique « Bon Baiser d’Ici ». Vous repartirez avec votre propre création !.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . 40 EUR.

26 Rue Ledru Rollin

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



For 2h30, come and get to know the material and learn about ceramics with your teacher Edwige in her « Bon Baiser d’Ici » store. You’ll leave with your very own creation!

Durante 2 horas y media, ven a familiarizarte con el material y a aprender cerámica con tu profesora Edwige en su taller « Bon Baiser d’Ici ». ¡Te irás a casa con tu propia creación!

Machen Sie sich 2,5 Stunden lang mit dem Material vertraut und führen Sie sich mit Ihrer Lehrerin Edwige in ihrem Geschäft « Bon Baiser d’Ici » in die Keramik ein. Sie werden mit Ihrer eigenen Kreation nach Hause gehen!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Vallée de la Creuse