Activité Boules Santé 26 rue Jules Ferry Anneyron, 6 octobre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Organisation d’un moment de partage autour de l’activité boules santé suivi d’un temps de convivialité autour d’un goûter..

2023-10-06 14:30:00 fin : 2023-10-06 16:30:00. .

26 rue Jules Ferry MARPA

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organization of a healthy boules activity followed by a convivial snack.

Organización de una actividad saludable con cuencos seguida de una merienda de convivencia.

Organisation eines gemeinsamen Moments rund um die Aktivität Gesundheitsboule, gefolgt von einer geselligen Zeit bei einem Imbiss.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche