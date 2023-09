Séance culture physique douce 26 rue Jules Ferry Anneyron, 5 octobre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Gym douce avec Geneviève Bysmuth suivi d’un temps de convivialité autour d’un goûter. Organisé par la MARPA d’Anneyron et en partenariat avec le CAP Drôme des Collines..

2023-10-05 15:30:00 fin : 2023-10-05 17:30:00. .

26 rue Jules Ferry MARPA

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gentle gymnastics with Geneviève Bysmuth followed by a convivial snack. Organized by the MARPA d’Anneyron in partnership with CAP Drôme des Collines.

Gimnasia suave con Geneviève Bysmuth seguida de un momento de convivencia con un tentempié. Organizado por el MARPA de Anneyron en colaboración con el CAP Drôme des Collines.

Sanfte Gymnastik mit Geneviève Bysmuth, anschließend gemütliches Beisammensein bei einem Snack. Organisiert von der MARPA Anneyron und in Partnerschaft mit dem CAP Drôme des Collines.

