Lecture à haute voix 26 rue Jules Ferry Anneyron, 2 octobre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Lecture à haute voix proposée par les bénévoles de la médiathèque, suivie d’un temps de convivialité autour d’un goûter.

Organisé par la MARPA d’Anneyron et en partenariat avec la médiathèque..

2023-10-02 15:00:00 fin : 2023-10-02 17:00:00. .

26 rue Jules Ferry MARPA

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Read aloud by mediatheque volunteers, followed by a convivial snack.

Organized by the MARPA d’Anneyron in partnership with the media library.

Lectura en voz alta a cargo de voluntarios de la mediateca, seguida de un refrigerio.

Organizado por el MARPA d’Anneyron en colaboración con la mediateca.

Vorlesen, angeboten von den Freiwilligen der Mediathek, gefolgt von einem gemütlichen Beisammensein bei einem Imbiss.

Organisiert von der MARPA Anneyron und in Partnerschaft mit der Mediathek.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche