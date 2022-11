Regardons les étoiles ensemble 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine Bourg-la-Reine Catégories d’évènement: Bourg-la-Reine

Hauts-de-Seine

Regardons les étoiles ensemble 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine, 26 novembre 2022, Bourg-la-Reine. Regardons les étoiles ensemble Samedi 26 novembre, 18h00 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine Proposé par BLR en transition 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France Regardons les étoiles ensemble SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 18H – 20h 26 rue jean roger thorelle 92340 Bourg la reine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T18:00:00+01:00

2022-11-26T20:00:00+01:00 BLR en transition

