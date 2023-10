Portes Ouvertes au Relais Petite Enfance 26 Rue Jean Moulin Oloron-Sainte-Marie, 14 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le Relais Petite Enfance du Haut-Béarn propose une matinée portes ouvertes à destination des parents et futurs parents, des enfants de 0 à 6 ans, mais également des assistant(e)s maternel(le)s et des personnes intéressées par le métier.

Au programme : exposition présentant les missions du Relais Petite Enfance, un aménagement ludique et une bulle sonore à destination des tout-petits, un espace de lecture pour partir à la découverte d’une sélection d’albums jeunesse pour se laisser embarquer dans leurs univers imaginaires, des ateliers enfants-parents avec des intervenants pour partager un temps d’éveil et de jeu en famille, une animation musicale « violon en escale » avec Benjamin Colosimo, violoniste.

Un stand d’information sur le métier d’assistant(e) maternel(le) sera également présent sur place, avec des conseillères..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

26 Rue Jean Moulin Relais Petite Enfance

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Relais Petite Enfance du Haut-Béarn is holding an open morning for parents and future parents, children aged 0 to 6, as well as childminders and anyone interested in the profession.

On the program: an exhibition presenting the missions of the Relais Petite Enfance, a playful layout and a sound bubble for toddlers, a reading area where they can discover a selection of children’s books and let themselves be drawn into their imaginary worlds, child-parent workshops with speakers to share a time of early learning and family play, and a « violin en escale » musical event with violinist Benjamin Colosimo.

There will also be an information stand on the profession of childminder, staffed by consultants.

El Relais Petite Enfance du Haut-Béarn organiza una mañana de puertas abiertas para padres y futuros padres, niños de 0 a 6 años, puericultores y cualquier persona interesada en la profesión.

En el programa: una exposición que presenta las misiones del Relais Petite Enfance, un espacio lúdico y una burbuja sonora para los más pequeños, un espacio de lectura donde descubrir una selección de libros infantiles y dejarse llevar a sus mundos imaginarios, talleres para niños y padres con ponentes para compartir un momento de aprendizaje precoz y de juego en familia, y un espectáculo musical « violín en escena » con Benjamin Colosimo, violinista.

También habrá un stand informativo sobre la profesión de cuidador de niños, atendido por asesores.

Das Relais Petite Enfance du Haut-Béarn veranstaltet einen Vormittag der offenen Tür für Eltern und zukünftige Eltern, Kinder von 0 bis 6 Jahren, aber auch für Tagesmütter und -väter sowie für Personen, die sich für den Beruf interessieren.

Auf dem Programm stehen: eine Ausstellung, die die Aufgaben des Relais Petite Enfance vorstellt, eine spielerische Einrichtung und eine Klangblase für Kleinkinder, ein Lesebereich, in dem Sie eine Auswahl an Kinderbüchern entdecken und sich in ihre Fantasiewelten entführen lassen können, Workshops für Kinder und Eltern mit Referenten, um gemeinsam mit der Familie Zeit zum Lernen und Spielen zu verbringen, eine musikalische Veranstaltung « Violine en escale » mit Benjamin Colosimo, Violinist.

Außerdem wird es vor Ort einen Informationsstand mit Beraterinnen über den Beruf der Tagesmutter/des Tagesvaters geben.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn