Éclat(s) de rue 2023 OFF : Si tu n'étais pas là

Éclat(s) de rue accueille cette année 6 jeunes compagnies, dont quelques premières créations, dans le cadre de la programmation Off. Un jury, constitué de spectateurs volontaires, décernera samedi 26 août à 22h le prix du Off. La compagnie sélectionnée sera programmée dans le In de la saison 2024 d’Eclat(s) de rue.

Si tu n’étais pas là…, par la compagnie Dos mundos al-arte

L’une est très grande et plutôt lunaire, l’autre très petite et assez terre à terre. Jusqu’à présent, elles traçaient leur route chacune de leur côté. Mais que se passerait-il si elles se rencontraient ? Deux personnalités qui se rencontrent, s’affrontent et s’apprivoisent en composant avec leurs différences. Et si tu pouvais voir ce que je vois ? Mêlant humour et poésie, Si tu n’étais pas là… est un voyage vers le regard de l’autre.

Tout public – 45 mn.

Vendredi 2023-08-25 à 16:00:00

26 Rue Jean Eudes

Caen 14000



This year, Éclat(s) de rue welcomes 6 young companies, including some first creations, as part of its Off program. A jury, made up of volunteer spectators, will award the Off prize on Saturday August 26 at 10pm. The selected company will be programmed as part of Eclat(s) de rue’s 2024 season.

Si tu n’étais pas là…, by the Dos mundos al-arte company

One is very tall and rather lunar, the other very small and rather down-to-earth. Until now, they’ve been going their separate ways. But what would happen if they met? Two personalities who meet, clash and tame each other as they come to terms with their differences. What if you could see what I see? A blend of humor and poetry, Si tu n’étais pas là… is a journey into the eyes of the other.

All audiences – 45 mn

Este año, Éclat(s) de rue acoge en el marco de su programa Off a 6 jóvenes compañías, entre las que se encuentran algunas debutantes. Un jurado compuesto por espectadores voluntarios otorgará el premio Off el sábado 26 de agosto a las 22.00 horas. La compañía ganadora formará parte de la temporada 2024 de Eclat(s) de rue.

Si tu n’étais pas là…, de Dos mundos al-arte

Uno es muy alto y más bien lunar, el otro muy pequeño y con los pies en la tierra. Hasta ahora, han ido cada uno por su lado. Pero, ¿qué pasaría si se encontraran? Dos personalidades que se encuentran, que chocan y se doman para aceptar sus diferencias. ¿Y si pudieras ver lo que yo veo? Mezcla de humor y poesía, Si tu n’étais pas là… es un viaje a los ojos del otro.

Todos los públicos – 45 minutos

Éclat(s) de rue empfängt dieses Jahr im Rahmen des Off-Programms 6 junge Theatergruppen, darunter einige Erstaufführungen. Eine Jury, die aus freiwilligen Zuschauern besteht, wird am Samstag, den 26. August um 22 Uhr den Off-Preis verleihen. Die ausgewählte Kompanie wird im Rahmen der Saison 2024 von Eclat(s) de rue auf dem Programm stehen.

Wenn du nicht da wärst…, von der Kompanie Dos mundos al-arte

Die eine ist sehr groß und eher mondhaft, die andere sehr klein und eher bodenständig. Bisher haben sie ihren Weg jeder für sich genommen. Aber was würde passieren, wenn sie sich treffen würden? Zwei Persönlichkeiten, die sich begegnen, gegeneinander kämpfen und sich zähmen, indem sie mit ihren Unterschieden zurechtkommen. Was wäre, wenn du sehen könntest, was ich sehe? Mit einer Mischung aus Humor und Poesie ist Si tu n’étais pas là… eine Reise zum Blick des Anderen.

Für alle Altersgruppen – 45 Min

