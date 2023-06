Éclat(s) final 2023 : More Aura 26 Rue Jean Eudes Caen, 25 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) final, c’est 2 jours avec 18 compagnies, 10 représentations dans toute la ville ! Cirque, danse, musique, marionnettes, théâtre, poésie, lumières… il y en aura pour tous les goûts !

More Aura par l’association des clous

Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en mini-jupe. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais avec un nez de clown et des dents pourries. Obsessions de la mort. Obsession de l’amour.

Christine est là, dans la vraie vie, avec nous, maintenant, dans l’instant. Mais elle est aussi dans son monde, avec l’énergie de Marry Popins. Christine fume, elle « provoque » le cancer (c’est écrit sur le paquet), et alors ? C’est comme ça. Elle aime bien le rhum* et elle met du rouge à lèvres, elle est belle.

More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout. Un spectacle drôle et émouvant.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

A partir de 10 ans – 1h.



2023-08-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-25 15:00:00. .

26 Rue Jean Eudes Ecole Notre-Dame

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) final is a 2-day event featuring 18 companies and 10 performances all over the city! Circus, dance, music, puppetry, theater, poetry, lighting… there’s something for everyone!

More Aura by association des clous

Christine is a boxer, a rather masculine character in a miniskirt. She’s a chick with legs 2 meters long. She looks like Julia Roberts, but with a clown nose and rotten teeth. Obsessions with death. Obsession with love.

Christine is here, in real life, with us, now, in the moment. But she’s also in her own world, with the energy of Marry Popins. Christine smokes, she « causes » cancer (it says so on the packet), but so what? That’s the way it is. She likes rum* and she wears lipstick, she’s beautiful.

More Aura is a show about resilience, the fight for life, the gentle madness that sometimes keeps us on our feet. A funny and moving show.

* Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

Ages 10 and up – 1 hr.

Éclat(s) final es un acontecimiento de dos días en el que participan 18 compañías y 10 espectáculos repartidos por toda la ciudad Circo, danza, música, marionetas, teatro, poesía, iluminación… ¡hay para todos los gustos!

Más Aura de la asociación des clous

Christine es una boxeadora, un personaje más bien masculino en minifalda. Es una chica con unas piernas de 2 metros. Se parece a Julia Roberts pero con nariz de payaso y dientes podridos. Obsesión por la muerte. Obsesión por el amor.

Christine está aquí, en la vida real, con nosotros, ahora mismo, en el momento. Pero también está en su propio mundo, con la energía de Marry Popins. Christine fuma, « provoca » cáncer (lo dice en el paquete), pero ¿y qué? Así son las cosas. Le gusta el ron* y se pinta los labios, es guapa.

More Aura es un espectáculo sobre la resiliencia, la lucha por la vida, la suave locura que a veces nos mantiene en pie. Un espectáculo divertido y conmovedor.

* El abuso de alcohol es peligroso para la salud, así que bebe con moderación.

A partir de 10 años – 1 hora.

Éclat(s) final, das sind zwei Tage mit 18 Ensembles und 10 Aufführungen in der ganzen Stadt! Zirkus, Tanz, Musik, Puppentheater, Theater, Poesie, Lichtkunst… es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

More Aura von der Association des clous

Christine ist eine Boxerin, eine ziemlich maskuline Figur im Minirock. Sie ist eine Tussi mit zwei Meter langen Beinen. Sie sieht aus wie Julia Roberts, hat aber eine Clownsnase und verfaulte Zähne. Besessenheit vom Tod. Besessenheit von der Liebe.

Christine ist hier, im wirklichen Leben, bei uns, jetzt, im Augenblick. Aber sie ist auch in ihrer eigenen Welt, mit der Energie von Marry Popins. Christine raucht, sie « verursacht » Krebs (das steht auf der Packung), na und? Das ist eben so. Sie trinkt gerne Rum* und trägt Lippenstift, sie ist schön.

More Aura ist eine Aufführung über Resilienz, den Kampf für das Leben, den sanften Wahnsinn, der uns manchmal aufrecht stehen lässt. Eine lustige und bewegende Aufführung.

* Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Ab 10 Jahren – 1 Stunde.

