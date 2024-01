Concert : We’ve been there before 26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur, samedi 27 janvier 2024.

Saint-Satur Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Amag’ART présente: We’ve been there before !

Chansons folks et trucs sonores.

Amag’ART présente: We’ve been there before !

Chansons folks et trucs sonores.

Participation libre au profit des artistes.

Possibilité d’assiettes sur place servies à partir de 19h, sur réservation préalable (13€)

.

26 Rue Hilaire Amagat

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois