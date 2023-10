Exposition « Travels + » de Joe Neill 26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur, 22 octobre 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

Vivez une expérience visuelle extraordinaire qui vous transportera vers différentes destinations et des paysages spectaculaires. « Travels + » est bien plus qu’une simple exposition, c’est un voyage sensoriel. L’exposition sera accessible pendant les heures d’ouverture du « Café de l’Union »..

2023-10-22 fin : 2023-12-31 . EUR.

26 Rue Hilaire Amagat

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Enjoy an extraordinary visual experience that will transport you to different destinations and spectacular landscapes. « Travels + » is more than just an exhibition, it’s a sensory journey. The exhibition will be open during opening hours at « Café de l’Union ».

Disfrute de una extraordinaria experiencia visual que le transportará a diferentes destinos y paisajes espectaculares. « Viajes + » es mucho más que una exposición, es un viaje sensorial. La exposición estará abierta durante el horario de apertura del « Café de l’Union ».

Erleben Sie eine außergewöhnliche visuelle Erfahrung, die Sie zu verschiedenen Reisezielen und spektakulären Landschaften führt. « Travels + » ist mehr als nur eine Ausstellung, es ist eine Reise für die Sinne. Die Ausstellung wird während der Öffnungszeiten des « Café de l’Union » zugänglich sein.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois