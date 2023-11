Concert chant lyrique 26 rue Gilet Concert chant lyrique 26 rue Gilet, 1 décembre 2023, . Concert chant lyrique Vendredi 1 décembre, 20h00 26 rue Gilet Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches… La classe de chant célèbre l’année de l’arbre en interprétant des pages rares ou mieux connues, de Frescobaldi à Ginastera, avec lecture des poèmes traduits et projection de dessins de Gérard Jean. Accompagnement au piano : Pascale Gelfucci. Entrée libre sur réservation

