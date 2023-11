MARCHÉ DE NOËL – PLAPPEVILLE 26 Rue Général de Gaulle Plappeville Catégories d’Évènement: Moselle

Plappeville MARCHÉ DE NOËL – PLAPPEVILLE 26 Rue Général de Gaulle Plappeville, 11 novembre 2023, Plappeville. Plappeville,Moselle Marché de Noël – Organisé par l’Association Plappeville Loisirs. Tout public

Samedi 2023-11-11 11:00:00 fin : 2023-11-11 19:00:00. 0 EUR.

26 Rue Général de Gaulle SALLE POLYVALENTE

Plappeville 57050 Moselle Grand Est



Christmas Market – Organized by Association Plappeville Loisirs
Mercado de Navidad – Organizado por la Asociación Plappeville Loisirs
Weihnachtsmarkt – Organisiert von der Association Plappeville Loisirs

