Dégustation des vins du Château Respide 26 Rue Fondespan Bazas, 30 septembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

A découvrir ou à redécouvrir !

Ce samedi 30 septembre venez profiter d’une dégustation entièrement gratuite à La Cave Bazas ! Lors de cette dégustation découvrez les différents vins du Château de Respide en AOC Graves certifié HVE (Haute Valeur Environnementale) un label respectueux de l’environnement depuis 2017 !

Possibilité d’achat en boutique..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 13:00:00. EUR.

26 Rue Fondespan La Cave Bazas

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To discover or rediscover!

This Saturday, September 30, come and enjoy a free wine tasting at La Cave Bazas! During this tasting, discover the different wines of Château de Respide in AOC Graves certified HVE (Haute Valeur Environnementale) an environmentally-friendly label since 2017!

Available for purchase in the boutique.

Descubrir o redescubrir

Venga a disfrutar de una cata de vinos gratuita en La Cave Bazas el sábado 30 de septiembre Durante esta cata, descubra los diferentes vinos de Château de Respide en AOC Graves certificado HVE (Alto Valor Medioambiental), ¡una etiqueta respetuosa con el medio ambiente desde 2017!

Disponible para su compra en la tienda.

Zum Entdecken oder Wiederentdecken!

Am Samstag, den 30. September, findet im Weingut La Cave Bazas eine kostenlose Weinprobe statt! Entdecken Sie bei dieser Weinprobe die verschiedenen Weine des Château de Respide aus AOC Graves, das seit 2017 mit dem HVE-Label (Haute Valeur Environnementale) ausgezeichnet ist!

Möglichkeit zum Kauf in der Boutique.

