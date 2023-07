Dégustation de vins du château Jouvente 26 Rue Fondespan Bazas, 29 juillet 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

A découvrir ou à redécouvrir ! Ce samedi 29 juillet, la Cave Bazas recevra le château Jouvente pour faire déguster des vins de la propriété. Des vendanges manuelles, une agriculture raisonnée, des vins de qualité, les cuvées de château Jouvente expriment parfaitement le terroir..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 13:00:00. EUR.

26 Rue Fondespan La Cave Bazas

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To discover or rediscover! This Saturday, July 29, Cave Bazas will be hosting Château Jouvente for a tasting of wines from the estate. Hand-harvested, sustainably farmed, quality wines: Château Jouvente wines are the perfect expression of their terroir.

Para descubrir o redescubrir Este sábado 29 de julio, la Cave Bazas acogerá al Château Jouvente para una degustación de vinos de la finca. Cosechados a mano, con métodos de agricultura sostenible, los vinos de calidad del Château Jouvente son la expresión perfecta de su terruño.

Zum Entdecken oder Wiederentdecken! An diesem Samstag, dem 29. Juli, empfängt die Cave Bazas das Château Jouvente, um die Weine des Weinguts zu verkosten. Manuelle Weinlese, nachhaltige Landwirtschaft, Qualitätsweine – die Cuvées von Château Jouvente bringen das Terroir perfekt zum Ausdruck.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT du Bazadais