Théâtre – « Du théâtre…sinon rien ! » 26 rue edmond Daubric Gujan-Mestras, 1 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

« Du théâtre…sinon rien !

Mise en scène : Joël Martella par les comédiens de la compagnie La Plume d’Icare

Vendredi 1er décembre : 21h

Samedi 2 décembre : 21h

Dimanche 3 décembre : 15h.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . EUR.

26 rue edmond Daubric Maison des Arts

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Theater…or nothing!

Directed by Joël Martella and performed by La Plume d’Icare actors

Friday December 1: 9pm

Saturday December 2: 9pm

Sunday December 3: 3pm

« Teatro… ¡o nada!

Dirigido por Joël Martella e interpretado por la compañía La Plume d’Icare

Viernes 1 de diciembre: 21.00 h

Sábado 2 de diciembre: 21.00 h

Domingo 3 de diciembre: 15.00 h

« Theater … wenn nicht gar nichts!

Inszenierung: Joël Martella von den Schauspielern der Theatergruppe La Plume d’Icare

Freitag, 1. Dezember: 21h

Samstag, 2. Dezember: 21h

Sonntag, 3. Dezember: 15h

