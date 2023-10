8ème Salon du Livre 26 Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras, 14 octobre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

D’auteurs autoédités.

Les auteurs se feront un plaisir de dialoguer avec les visiteurs et de dédicacer leurs livres autoédités.

Bibliographie, généalogie, roman, poésie, témoignage, policier, fiction, essai, récit, tous les genres et plusieurs dizaines de titres raviront les lecteurs.

Le public est invité à découvrir et soutenir les auteurs régionaux qui ont osé noircir leurs feuilles blanches en laissant libre cours à leur plume.

Une tombola gratuite dotée de nombreux lots sera proposée aux visiteurs. Le tirage au sort aura lieu le dimanche. Placé sous le signe de la générosité, les auteurs reverseront 1 euro par livre vendu, au profit du Téléthon..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

26 Rue Edmond Daubric Maison des Arts

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Self-published authors.

Authors will be delighted to chat with visitors and sign their self-published books.

Bibliography, genealogy, novels, poetry, testimonials, detective stories, fiction, essays, stories – all genres and dozens of titles will delight readers.

The public is invited to discover and support regional authors who have dared to give free rein to their pen and paper.

A free tombola with numerous prizes will be offered to visitors. The draw will take place on Sunday. Under the banner of generosity, the authors will donate 1 euro per book sold to the Telethon.

Autores autopublicados.

Los autores estarán encantados de hablar con los visitantes y firmar sus libros autopublicados.

Bibliografía, genealogía, novela, poesía, relatos de primera mano, novela policíaca, ficción, ensayo, cuento… todos los géneros y decenas de títulos harán las delicias de los lectores.

El público está invitado a descubrir y apoyar a los autores regionales que se han atrevido a poner la pluma sobre el papel y dar rienda suelta a su escritura.

Los visitantes también podrán participar en una tómbola gratuita con muchos premios. El sorteo tendrá lugar el domingo. Bajo el lema de la generosidad, los autores donarán 1 euro por cada libro vendido, en beneficio del Teletón.

Von selbstveröffentlichten Autoren.

Die Autoren freuen sich darauf, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen und ihre selbstverlegten Bücher zu signieren.

Bibliografie, Genealogie, Roman, Poesie, Zeugnis, Krimi, Fiktion, Essay, Erzählung – alle Genres und mehrere Dutzend Titel werden die Leser begeistern.

Das Publikum ist eingeladen, die regionalen Autoren zu entdecken und zu unterstützen, die es gewagt haben, ihre weißen Blätter zu schwärzen und ihrer Feder freien Lauf zu lassen.

Den Besuchern wird eine kostenlose Tombola mit zahlreichen Preisen angeboten. Die Verlosung findet am Sonntag statt. Im Zeichen der Großzügigkeit spenden die Autoren 1 Euro pro verkauftem Buch an den Telethon.

