Thé dansant avec l’Orchestre Guillaume Genty 26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre, 10 décembre 2023, Vailly-sur-Sauldre.

Vailly-sur-Sauldre,Cher

Laissez-vous emporter par le charme de la danse et la magie de la musique live avec l’orchestre Guillaume Genty. Une après-midi enchanteresse vous attend, pleine de pas de danse, de rires et de convivialité..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

26 Rue du Vieux Château

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire



Let yourself be carried away by the charm of dance and the magic of live music with the Guillaume Genty orchestra. An enchanting afternoon awaits you, full of dance steps, laughter and conviviality.

Déjese llevar por el encanto del baile y la magia de la música en directo con la orquesta de Guillaume Genty. Le espera una tarde encantadora, llena de pasos de baile, risas y convivencia.

Lassen Sie sich vom Charme des Tanzes und der Magie der Live-Musik mit dem Orchester Guillaume Genty mitreißen. Es erwartet Sie ein zauberhafter Nachmittag voller Tanzschritte, Lachen und Geselligkeit.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois