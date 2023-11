Concert dansant 26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre, 9 décembre 2023, Vailly-sur-Sauldre.

Vailly-sur-Sauldre,Cher

Laissez-vous emporter par une soirée endiablée, rythmée par la musique. De la bonne musique, des amis, et une ambiance survoltée, tout est réuni pour une soirée mémorable !

Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à une expérience musicale..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

26 Rue du Vieux Château

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire



Let yourself be swept away by a wild evening of music. Great music, great friends and a great atmosphere – it’s all part of a memorable evening!

Book your tickets now and get ready for a musical experience.

Déjese llevar por una noche frenética de música. Buena música, buenos amigos y un gran ambiente: ¡todo lo que necesita para una velada memorable!

Reserve ya sus entradas y prepárese para una experiencia musical.

Lassen Sie sich von einem wilden Abend im Rhythmus der Musik mitreißen. Gute Musik, Freunde und eine aufgeheizte Stimmung – alles ist vereint für einen unvergesslichen Abend!

Reservieren Sie jetzt Ihre Plätze und machen Sie sich bereit für ein musikalisches Erlebnis.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois