Fête à la citrouille et vide grenier 26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre, 8 octobre 2023, Vailly-sur-Sauldre.

Vailly-sur-Sauldre,Cher

Vous aimez l’automne autant que nous ? Alors, rejoignez-nous à Vailly sur Sauldre pour une journée remplie de surprises, de délices et d’amusement à l’occasion de notre Fête à la Citrouille !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 20:00:00. .

26 Rue du Vieux Château

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire



Do you love autumn as much as we do? Then join us in Vailly sur Sauldre for a day full of surprises, delights and fun at our Pumpkin Festival!

¿Le gusta el otoño tanto como a nosotros? Ven a Vailly sur Sauldre y disfruta de un día lleno de sorpresas, delicias y diversión en nuestro Festival de la Calabaza

Lieben Sie den Herbst genauso sehr wie wir? Dann besuchen Sie uns in Vailly sur Sauldre und erleben Sie einen Tag voller Überraschungen, Köstlichkeiten und Spaß bei unserem Kürbisfest!

Mise à jour le 2023-09-26 par PIT BELLEVILLE-SUR-LOIRE