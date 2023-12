Ciné-conférence-voyage : « ARMÉNIE – Du rêve à la réalité » 26 Rue du Tumulus Carnac, 24 janvier 2024, Carnac.

Carnac Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 18:30:00

fin : 2024-01-24 20:30:00

.

Le cercle des voyageurs et Art et Culture, en présence du réalisateur Nicolas PERNOT vous propose d’explorer un pays entre Europe et Asie. Formée de hauts plateaux et de volcans endormis, carrefour de trois empires, l’Arménie est un des berceaux de la chrétienté. Vous découvrirez, parmi les sentiments antagonistes exprimés dans le film, les orges basaltiques verticaux et le Mont Arafat, une préhistoire ayant connu l’invention du vin, la joie de vivre entrecoupée de souvenirs omniprésents des exodes massifs, les extraordinaires architectures des églises et les fêtes païennes, les femmes dans une société très patriarcale, la Route de la Soie et la gastronomie, la jeunesse et Erevan….

Billetterie le 24 janvier de 10h30 à 12h30 et 17h15 dans le hall de Terraqué. Réservation conseillée.

.

26 Rue du Tumulus Espace Culturel Terraqué – Auditorium

Carnac 56340 Morbihan Bretagne



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon