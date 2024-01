Nuits de la lecture « Grand jeu » 26 Rue du Tumulus Carnac, samedi 20 janvier 2024.

Carnac Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 20:00:00

18h — 20h : soirée grand jeu sur les sens et Just Dance sur écran géant.

Aiguise tous tes sens pour réussir les différentes épreuves du grand jeu et viens te défouler et montrer tes meilleurs mouvements sur Just Dance.

Arrivée et départ libre entre 18h et 20h.

.

26 Rue du Tumulus Espace Culturel Terraqué

Carnac 56340 Morbihan Bretagne



