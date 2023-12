Conférence : « MUNCH, le précurseur de la Modernité » avec Philippe Harnois 26 Rue du Tumulus Carnac Catégories d’Évènement: Carnac

Morbihan Conférence : « MUNCH, le précurseur de la Modernité » avec Philippe Harnois 26 Rue du Tumulus Carnac, 18 janvier 2024, Carnac. Carnac Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18 20:00:00 . Philippe Harnois, référent culture et professeur d’Arts plastiques au lycée Benjamin Franklin d’Auray, abordera MUNCH avec passion, tout comme il l’avait fait précédemment pour « L’influence du CUBISME dans l’Art » en octobre dernier. Billetterie le 18 janvier dès 16h45 dans le Hall Terraqué. Salle de 100 places. .

26 Rue du Tumulus Espace Culturel Terraqué – Auditorium

Carnac 56340 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon Détails Catégories d’Évènement: Carnac, Morbihan Autres Code postal 56340 Lieu 26 Rue du Tumulus Adresse 26 Rue du Tumulus Espace Culturel Terraqué - Auditorium Ville Carnac Departement Morbihan Lieu Ville 26 Rue du Tumulus Carnac Latitude 47.58439 Longitude -3.07766 latitude longitude 47.58439;-3.07766

26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carnac/