Raconte-tapis 26 Rue du Tumulus Carnac, mercredi 17 janvier 2024.

Carnac Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 10:30:00

fin : 2024-01-17 11:15:00

Bébé hibou a besoin de ton aide, il a perdu sa maman ! Rencontre son ami l’écureuil et partez à sa recherche dans ce joli conte rempli d’animaux. Avec Agathe et Chloé, venez découvrir histoires amusantes et personnages attachants tout au long de ce temps de lecture !

Gratuit — Sur réservation en ligne.

Public : 0 — 5 ans.

.

26 Rue du Tumulus Espace culturel Terraqué

Carnac 56340 Morbihan Bretagne



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon