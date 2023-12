Cercle des lecteurs et lectrices 26 Rue du Tumulus Carnac Catégories d’Évènement: Carnac

Carnac
Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:30:00

fin : 2024-01-13 12:00:00 . Fabio vous propose de venir discuter de vos expériences littéraires, de vos coups de cœur de l’année ou au contraire, des livres que vous n’avez pas aimés. Gratuit — Sur réservation en ligne sur www.terraque.fr rubrique ANIMATIONS Public : adultes. .

26 Rue du Tumulus
Espace culturel Terraqué

Carnac 56340
Morbihan
Bretagne

