Les chansons simples 26 Rue du Pont Louis Lescar, vendredi 23 février 2024.

Lescar Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Un duo qui chante ses mots et ceux des autres comme de douces clameurs

poétiques et festives. lerus chansons racontent des chemins de vies croisées, d’émotions, de portraits tout en subtilité et légèreté, porté par Véronique Far au chant et Paul Bossy au chant et à la guitare.

EUR.

26 Rue du Pont Louis L’instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Pau