Expositio de David Amri 26 Rue du Pont Louis Lescar, 7 janvier 2024, Lescar.

Lescar Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 14:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00

David Amri présente ses huile et acrylique, des tableaux sur des thèmes variés. Il sera présent pour rencontrer les visiteurs : les dimanches de 11h à 13h et les mercredis de 15h à 17h.

EUR.

26 Rue du Pont Louis L’instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Pau