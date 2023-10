Les tribulations d’une petite madeleine 26 Rue du Pont Louis Lescar, 16 novembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Jacqueline Bellido propose une soirée tournée vers le texte, la poésie et la lecture, suivie du quart d’heure du spectateur où chacun s’exprime..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

26 Rue du Pont Louis L’instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jacqueline Bellido offers an evening of text, poetry and readings, followed by a quarter of an hour of audience participation.

Jacqueline Bellido ofrece una velada de textos, poesía y lecturas, seguida de un cuarto de hora para que el público dé su opinión.

Jacqueline Bellido schlägt einen Abend vor, der sich auf Texte, Poesie und Lesungen konzentriert, gefolgt von der Viertelstunde des Zuschauers, in der sich jeder zu Wort meldet.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pau