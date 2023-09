marionette et conte Amérindien 26 Rue du Pont Louis Lescar, 10 novembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de marionnettes et théâtre d’ombres avec accompagnement sonore et musical à travers 4 contes amérindiens (L’origine du monde, À la recherche de la lumière, L’attrape-rêve, Le petit colibri)..

2023-11-10

26 Rue du Pont Louis L’instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Puppet and shadow theater show with sound and musical accompaniment, featuring 4 Amerindian tales (The Origin of the World, In Search of Light, The Dream Catcher, The Little Hummingbird).

Espectáculo de teatro de títeres y sombras con acompañamiento sonoro y musical que presenta 4 cuentos amerindios (El origen del mundo, En busca de la luz, El cazador de sueños, El pequeño colibrí).

Puppenspiel und Schattentheater mit Ton- und Musikbegleitung in vier indianischen Märchen (Der Ursprung der Welt, Auf der Suche nach dem Licht, Der Traumfänger, Der kleine Kolibri).

