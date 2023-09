Concert de Gérard Morel 26 Rue du Pont Louis Lescar, 9 novembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Un authentique menuisier des mots. Les petites chansonnettes de rien du tout

qu’il commence presque en dilettante, ressemblent vite à des pièces de bois

amoureusement travaillées, derrière lesquelles le spectateur découvre, entre deux éclats de rire, une artiste d’une sensibilité déroutante

(repas sur réservation).

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . EUR.

26 Rue du Pont Louis L’instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An authentic wordsmith. The simple little ditties

which he begins almost as a dilettante, soon resemble pieces of wood

behind which the spectator discovers, between two bursts of laughter, an artist of disconcerting sensitivity

(meal on reservation)

Un auténtico artista de la palabra. Las cancioncillas

que comienza casi como un diletante, pronto se asemejan a trozos de madera

detrás de las cuales el espectador descubre, entre dos carcajadas, a un artista de una sensibilidad desconcertante

(comida con reserva)

Ein authentischer Schreiner der Worte. Die kleinen Liedchen aus dem Nichts

die er fast dilettantisch beginnt, ähneln bald Holzstücken

liebevoll bearbeitet, hinter denen der Zuschauer zwischen zwei Lachsalven einen verwirrend sensiblen Künstler entdeckt

(Essen auf Vorbestellung)

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pau