Exposition picturale 26 Rue du Pont Louis Lescar, 3 novembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Vernissage d’Isabelle Tirador le 5 novembre à 12h.

2023-11-03 fin : 2023-12-01 . EUR.

26 Rue du Pont Louis L’instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Opening by Isabelle Tirador on November 5 at 12 noon

Inauguración a cargo de Isabelle Tirador el 5 de noviembre a las 12.00 horas

Vernissage von Isabelle Tirador am 5. November um 12 Uhr

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pau